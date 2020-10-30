Nazilli Belediyesi'nin korona ile mücadelesi devam ediyor

Bankamatiklerde oluşabilecek riskleri en aza indirgemek için; Nazilli Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü HES Kodu Uygulaması'ndaki pozitif hasta yoğunluk haritasına göre iş planı oluşturuyor. Korona tim Nazilli'deki tüm apartmanları dezenfekte ederken, Sağlık İşleri Müdürlüğü risk alanları taramasını gerçekleştiriyor. Harita üzerinden kamu binası vb. ortak alanlar tespit edilerek dezenfekte ekipleri lokasyona yönlendiriliyor.

Bu planlar doğrultusunda pazarlar, camiler, okullar ve bankamatikler periyodik olarak dezenfekte ediliyor. Vatandaşlar dezenfekte edilmesini istedikleri kamuya açık alanları ve periyodik dezenfekte edilmesi gereken yerleri; 444 1 391 nolu Nazilli Belediyesi Çağrı Merkezi'ne bildirerek, taleplerini iletebilirler.