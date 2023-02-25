Nazilli Belediyesi'nin sanat kurslarına yıl boyu yoğun ilgi

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı eğitmenler tarafından verilen sanat kurslarını ziyaret etti.

Ahşap ve vitray boyama, kırk yama, Türk Sanat ve Türk Halk Müziği, yağlı boya, giyim, seramik ve hediyelik eşya tasarımı kurslarının yıl boyu geniş bir katılımla devam ettiğini söyleyen Başkan Özcan, kursiyerlerin tasarımlarını tek tek inceledi. Özellikle kadınların el becerilerinin geliştirilmesi ve ev ekonomisine katkı sunmaları açısından bu kursların sayısının artırılarak devam etmesi için çalıştıklarını kaydeden Başkan Özcan, “Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüzün yürütmüş olduğu faaliyetler çerçevesinde bugün kursiyer arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Değerli hocalarımızın nezaretinde güçlü bir kadroyla çalışan arkadaşlarımızla, emekçi arkadaşlarımızla, emekli hocalarımızla, hanımefendilerle, beyefendilerle, okuyan öğrencilerimizle bir araya geldik. Gerçekten güzel işler yapıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi ‘Sanat bir milletin hayat damarlarından bir tanesidir'. Bunun Nazillimizde bu şekilde gerçekleştiriliyor olması bizlere kıvanç veriyor” dedi.

Nazilli halkının kurslara yoğun ilgi gösterdiğine dikkat çeken Özcan, “Kurslarımızın gün ve gün dolu olması, güzel eserlerin üretilmesi, bunların vatandaşlarımızla paylaşılması, kursların düzenlendiği gibi, sergilerin de düzenleniyor olması bizim için çok kıymetli bir olay. Şimdiye kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bu çalışmalarımızla daha çok önem vererek daha güzel işleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Nazilli halkımızı bu kurslarımıza davet ettiğimiz gibi, kendilerinin de siparişleri olduğu zaman, sanatla ilgili manada istekleri olduğu takdirde kursiyer arkadaşlarımız bunları gerçekleştirebilecek güçte ve kudrettedir” diyerek herkesi sanat kurslarına davet etti.