Nazilli Belediyespor akşam yemeğinde buluştu

Birlik ve beraberliğin üst seviyede olduğu bir ortamda gerçekleşen yemekte konuşma yapan Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Bu organizasyonda emeği geçen Ünal Önal başkanımıza ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ederim. Zorlu geçen bir süreci inşallah hep birlikte aşacağız. Bunu Tarsus ve Bayburtspor karşılaşmaları ile başlattık. Üzüldüğümüz sıkıldığımız zamanlar oldu ama bu süreci hep birlikte aşacağımızı düşünüyorum. İnşallah haftasonu oynanacak olan İnegölspor maçı bizler için çok anlamlı ve güzel bir maç olacak. Biz birlik ve beraberlik içinde olursak başarımızı daha üst seviyelere taşırız diye düşünüyorum. Teknik ekibimiz ve takımımızdaki tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ve İnegölspor karşılaşmasında sizlere başarılar diliyorum" dedi.

Takımımıza başarı dileğinde bulunan Eşin Group Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal da, başta teknik ekip ve tüm futbolcuları hafta sonu alınan Bayburtspor galibiyeti için tebrik etti. Başkan Önal, "Siyah Beyaz renklere gönül vermiş tüm taraftarlarımızın, sevenlerimizin öncelikle sizlere selamını iletmek istiyorum. Önümüzde İnegölspor maçı var. Elinizden gelenin en iyisini yapacağınıza inanıyorum. Çünkü Bayburtspor ve Tarsus İdman Yurdu karşılaşmalarında bizlere neler yapabileceğinizi gösterdiniz. İnegölspor karşılaşmasından da iyi futbol ve iyi mücadele ile galip gelirseniz bizleri ve camiamızı çok mutlu edeceksiniz. Sizlere olan inancımız güvenimiz tam. İnegölspor maçında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.