İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Nazilli Belediyespor, Altunbaş ile anlaştı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor orta saha mevkiinde görev alan Barışcan Işık Altunbaş ile bir buçuk yıllık anlaşma sağladı.



Eşin Group Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Eşin Group Nazilli Belediyesporumuz 2022-2023 sezonu ikinci yarısı planlaması çerçevesinde geçtiğimiz sezon Bursa Yıldırımspor'da oynayan Altınordu FK'lı futbolcu 22 yaşındaki orta saha mevkiinde görev alan Barışcan Işık Altunbaş ile 1,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.