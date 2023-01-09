Nazilli Belediyespor Antalya kampını tamamladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor 2022-2023 sezonu 2. yarı hazırlıkları çerçevesinde Antalya'daki girdiği kampı tamamladı.

Nazilli Belediyespor, 2022-2023 sezonu 2. yarı hazırlıklarına Antalya kampı ile tamamladı. Kamp dahilinde hazırlık maçları yapan siyah-beyazlı ekip, yeni transferler gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde fitness salonunda gerçekleştirilen antrenman ile Antalya kampını tamamlayan Naz Naz 10 Ocak Salı günü Nazilli'de tekrar topbaşı yapacak. Nazilli Belediyespor ikinci yarının ilk maçında 15 Ocak Pazar günü deplasmanda Afyonspor ile karşılaşacak.