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Nazilli Belediyespor Başkanı Özkat'ın annesi son yolculuğuna uğurladı

Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Nurettin Özkat’ın 92 yaşında vefat eden annesi Elif Özkat, son yolculuğuna uğurlandı.

Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Nurettin Özkat'ın 92 yaşında vefat eden annesi Elif Özkat, son yolculuğuna uğurlandı.


Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, kalp yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yuman Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanı Nurettin Özkat'ın annesi Elif Özkat'ın cenaze törenine katıldı.


Anne Özkat, öğle namazına müteakip Yıldıztepe Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı Mahallesi'nde bulunan Malhallı Mezarlığı'na defnedildi.


Defin işleminin ardından taziyelerini ileten Başkan Özcan, “Nazilli Belediyespor Kulüp Başkanımız Nurettin Özkat'ın kıymetli annesi Elif Özkat'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhumeye Allah'tan rahmet, Özkat ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum” dedi.

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