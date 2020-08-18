İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli Belediyespor Berkay Çakır'ı transfer etti

TFF 3.

Lig'de yer alan Nazilli Belediyespor, geçtiğimiz sezon Batman Petrolspor forması giyen stoper Berkay Çakır ile anlaştı.



Transfer çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor, Batman Petrolspor oyuncusu Berkay Çakır ile el sıkıştı. 26 yaşındaki oyuncu Nazilli'ye gelerek takımla sözleşmesi imzaladı. Futbola 2008 yılında Kartaltepe altyapısında başlayan Çakır, 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası da dahil 26 maçta forma sahada olurken sezonun ilk yarısında Erokspor forması giydi. Ligin ikinci yarısında Batman Petrolspor formasını terleten Çakır, bu sezon Nazilli Belediyespor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.



Nazilli Belediyespor yetkilileri de yeni transferin kulübe hayırlı olmasını diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.