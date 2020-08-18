Nazilli Belediyespor Berkay Çakır'ı transfer etti

Lig'de yer alan Nazilli Belediyespor, geçtiğimiz sezon Batman Petrolspor forması giyen stoper Berkay Çakır ile anlaştı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Nazilli Belediyespor, Batman Petrolspor oyuncusu Berkay Çakır ile el sıkıştı. 26 yaşındaki oyuncu Nazilli'ye gelerek takımla sözleşmesi imzaladı. Futbola 2008 yılında Kartaltepe altyapısında başlayan Çakır, 2019-2020 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası da dahil 26 maçta forma sahada olurken sezonun ilk yarısında Erokspor forması giydi. Ligin ikinci yarısında Batman Petrolspor formasını terleten Çakır, bu sezon Nazilli Belediyespor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

Nazilli Belediyespor yetkilileri de yeni transferin kulübe hayırlı olmasını diledi.