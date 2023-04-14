Nazilli Belediyespor deplasman hazırlıklarını tamamladı

Lig Beyaz grupta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, ligin 32. haftasında 15 Nisan Cumartesi günü saat 15.00'te deplasmanda oynayacağı Menemen FK maçı hazırlıklarını tamamladı.

Hafta boyunca çalışmalarına Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde devam eden siyah inciler, gerçekleştirilen son ter antrenmanı ile çalışmalarını tamamladı. Naz Naz öğleden sonra tesislerden ayrılarak Menemen karşılaşması için karayolu ile gidecek ve konaklayacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak. Eşin Group Nazilli belediyespor'da Menemen FK maçı öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken ameliyat olan ve tedavisine devam edilen Cemal Şener dışında eksik oyuncu bulunmuyor.