Nazilli Belediyespor destek kahvaltısında bir araya geldi

Eşin Group Nazilli Belediyespor profesyonel futbol takımı Pazar günü karşılaşacağı Tarsus İdmanyurdu maçı öncesinde eski başkan yardımcısı Erkan Abbasoğlu'nun misafirliğinde kahvaltıda bir araya geldi.

Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Lig uzun bir maraton ancak sona doğru yaklaşmaktayız geçtiğimiz haftayı unutup her maça ayrı konsantre olarak çıkmalıyız. Ben her zaman sizin yanınızdaydım ve her zamanda olmaya devam edeceğim. Erkan kardeşimiz sevdiğimiz değer verdiğimiz bir arkadaşımız. Kendisi bu dönem görev almak istemediğini belirtti bizde bu kararına saygı duyduk ancak biliyoruz ki her zaman bizimle bizim yanımızda. Sizlere Tarsus İdman yurdu karşılaşmasında başarılar dilerim" dedi.

Eşin Group Nazilli Belediye Belediyespor Başkanı Ünal Önal da, "Erkan beraber yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan bir tanesi, yeni yönetimde maalesef kendisi yer alamadı ama biz her zaman birlikte ve beraberiz. Kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Katılım sağlayan herkese teşekkürlerini ileten eski başkan yardımcımız Erkan Abbasoğlu ise, "Birçoğunuzla geldiğiniz ilk gün tanıştık. Beraber güldük beraber üzüldük ancak böyle bir karar aldım bu bir ayrılık değil. Her zaman birlik ve beraberlik için Nazillimiz için, sizlerin de yanında olmaya devam edeceğim. Ligin geri kalan kısmı başta olmak üzere Tarsus İdman yurdu maçında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.