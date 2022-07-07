Nazilli Belediyespor Emre ile yola devam edecek

Nazilli Belediyespor'un 2022-2023 sezonu hazırlıkları doğrultusunda iç transfer çalışmalarında geçtiğimiz sezon 24 maçta siyah-beyazlı formayı başarı ile terleten sol bek ve sol kanat mevkilerinde görev alan başarılı futbolcu Emre Toptan ile tekrar anlaşma sağlandı.

Nazilli Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen görüşmeler sonrasında imza törenine katılan Nazilli Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Erkan Abbasoğlu, "Geçtiğimiz sezon güzel işlere imza atan ve her geçen yıl üstüne koyarak futbolunu daha üste seviyelere taşıyan başarılı oyuncumuz Emre Toptan ile tekrar 1 yıllık anlaşma sağladık. Camiamıza hayırlı olsun" dedi

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu Emre Toptan da, "Kulübüm ile tekrar anlaşma sağladığımız için mutluyum. Formamı en iyi şekilde temsil edip camiamızı hakkettiği yere taşımak için elimden geleni yapacağım" diye konuştu.