İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'na tatlı sürprizi

Türkiye Basketbol 2’inci Ligi ekiplerinden Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor.

Türkiye Basketbol 2'inci Ligi ekiplerinden Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam ediyor. Potanın efelerinin dün gerçekleştirilen antrenmanında kulüp yöneticileri tarafından sporculara baklava ikramında bulunuldu.



Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Basketbol 2. Ligi'nin Kasım ayında başlayacağının açıklanmasının ardından çalışmalarına Nazilli'de devam eden Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı'nın dün gerçekleştirilen antrenmanında tatlı sürprizi yaşandı. Baş antrenör Öğünç Tokgöz gözetiminde yaklaşık 45 gündür yeni sezon hazırlıklarına devam eden Nazilli Belediyespor Erkek Basketbol Takımı, Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen antrenmanını Kulüp Başkanı Soner Yelkovan, Genel Kaptan Haluk Volaka ve iş insanı İYİ Partili Nazilli Belediyesi Meclis Üyesi Mustafa Tınaz, takip ederek basketbolculara baklava ikramında bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.