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Nazilli Belediyespor, Esenler Erokspor hazırlıklarına başladı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor 5 Mart Pazar günü oynayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarına başladı.



Eşin Group Nazilli Belediyespor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve ülkeyi yasa boğan deprem felaketi sonrasında lige verilen aranın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son açıklama sonrasında Ligi 25. haftasında 5 Mart 2023 Pazar Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar maç hazırlıklarına başladı. Futbolcular, Efeler 09 SFK dostluk maçı sonrasında verilen 1 günlük izinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde, Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde haftanın ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

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