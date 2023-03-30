Nazilli Belediyespor Gerçekden'i tebrik etti

Nazilli Belediyespor'un milli haltercisi Burcu İldem Gerçekden, Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda iki gümüş ile bir bronz madalya kazanma başarısını göstererek dünya ikincisi oldu.

Arnavutluk Durres kentinde gerçekleştirilen şampiyonada 71 kiloda mücadele eden Burcu İldem, silkmede 113 ve toplamda 201 kiloluk dereceleriyle 2 gümüş madalyaya sahip oldu. Milli sporcu, koparmada ise 88 kiloluk kaldırışıyla bronz madalyaya ulaştı. Nazilli Belediyespor'da bir mesaj yayınlayarak Gerçekden'i tebrik etti. Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu imzasını taşıyan mesajda şu ifadelere yer verildi;

“Nazillimiz başta olmak üzere Aydınımızı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden milli haltercimiz ve kulübümüz sporcusu Burcu'nun göstermiş olduğu üstün başarısı için kutlar, başarılarının devamını dileriz” ifadelerine yer verildi.