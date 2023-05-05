İhlas Haber Ajansı

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Nazilli Belediyespor gol çalıştı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, deplasmanda oynayacağı Somaspor maçı hazırlıklarına devam ederken, siyah-beyazlılar gün içerisindeki gerçekleştirilen antrenmanda gol çalıştı.



Eşin Group Nazilli Belediyespor, Somaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde ısınma hareketleri ile günün antrenmanına başlayan futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunu sonrasında yan orta, gol ve gol vuruşu çalışması ile antrenmanı tamamladı. Naz Naz 6 Mayıs Cumartesi günü Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksinde gerçekleştirilecek son antrenman ile çalışmalarını tamamlayacak.

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