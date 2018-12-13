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Nazilli Belediyespor Göztepe'de rövanş oynayacak

Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası 5.

turunda Göztepe ile rövanş maçını 18 Aralık Salı günü oynayacak.


Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig 1. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'un Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçı İzmir'de oynanacak. 18 Aralık Salı günü saat 17.00'da oynanacak olan müsabakada, Nazilli'de oynanan müsabakadan 3 gol ile galibiyetle ayrılan Göztepe büyük avantaja sahip olacak. Müsabaka sonunda turu geçen ekip yoluna devam ederken, kaybeden taraf ise organizasyona veda edecek.

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