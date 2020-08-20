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Nazilli Belediyespor hazırlıklara başlıyor

2020-2021 sezonunda TFF 3.

Lig'inde mücadele edecek olan Nazilli Belediyespor, yeni sezon öncesi kamp programına başlayacak.


Teknik Direktör Hasan Şermet ve yardımcıları gözetiminde Nazilli'de gerçekleştirilecek kamp programı Türkiye Futbol Federasyonunun 3.liglerin başlama tarihi olarak açıkladığı 19-20 Eylül'e kadar devam edecek. Çalışmalar teknik heyet ve futbolcuların yarın Nazilli Devlet Hastanesi'nde uygulanacak olan Korona virüs (Covid-19) testi sonrasında akşam saatlerinde yapılacak antrenmanla başlayacak.

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