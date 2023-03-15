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Nazilli Belediyespor, ilk maçında galip geldi

Nazilli Belediyespor Voleybol takımı Çorum’da düzenlenen 1.

Nazilli Belediyespor Voleybol takımı Çorum'da düzenlenen 1. Lige yükselme yarı final ilk maçında Gap Gençlik'i 3-1 mağlup ederek fileden galibiyet ile ayrıldı.



Çorum' da düzenlenen yarı final ilk karşılaşmasında 6. Grup birincisi Gap Gençlikspor ile karşılaşan Naz Naz ilk seti 23-25 kaybetti 2. sette ise 25-16‘lık skor elde eden siyah inciler 3. sette 25- 17 ve 4. sette 27- 25'lik skorla rakibini mağlup ederek yarı final maçlarına moralli başladı. Voleybolcular, 2. maçında 3. Grup 1.si Ziraat Bankası ile karşılaşacak.

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