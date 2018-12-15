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Nazilli Belediyespor ilk yarıyı 3 puanla kapattı

Türkiye Futbol Federasyonu 3.

Lig 1. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, Körfezspor'u 5-1 mağlup ederek sezonun ilk yarısını galibiyetle kapattı.


Nazilli ilçe stadında Körfez Spor Kulübünü ağırlayan Nazilli Belediyespor müsabakaya hızlı başladı. 4'üncü dakikada Taylan ile rakip takımın filelerini havalandırmayı başaran Nazilli, 28'inci dakikada Yasin ile ikinci golü buldu. 55'inci dakikada Körfez Spor'dan Osman Kerem farkı bire indirdi. Golün ardından kısa sürede toplanan Nazilli 58'inci dakikada Yasin'in şutuna defansın elle müdahalesi ile penaltı kazandı. Penaltıyı kullanan Yasin kendisinin 2 takımının ise 3'üncü golünü atmayı başardı. Farkın yeniden ikiye çıkmasının ardından 80'de Mert Çapar farkı 3'e çıkardı. Uzatma dakikalarında Mert Çapar kendisinin ikinci takımının da son golünü kaydetti. Müsabaka sonunda Nazilli Belediyespor cezası nedeniyle seyircisiz oynadığı müsabakadan 5 gol atarak 3 puan ile ayrılan taraf oldu.


Stat: Nazilli İlçe


Hakemler: Emre Kaan Çalışkan, Aydın Karsavuran , Mustafa Tosun


Nazilli Belediyespor: Zekeriya, Mert Er, Buğra, Zafer, Sergen, Taylan (Dk.64 Sevcan), Temel, İlyas, Yasin (Dk.82 Said Can), Burak (Dk.54 Mert Çapar), Onur Karakabak


Körfezspor: Batuhan, Emirhan Subaş, Talha, Berat (Dk.81 Yunus), Semih, Emirhan Arıcı (Dk.46 Yasin), Emir, Emrecan, Emirhan Can, Osman Kerem, Mehmet Mustafa (Dk.82 Yusuf)


Sarı Kartlar: Talha, Semih (Körfez Spor Kulübü)


Goller: Dk.4 Taylan, Dk.28-Dk.58 (P) Yasin, Dk.80-90+1 Mert Çapar (Nazilli Belediyespor) - Dk.55 Osman Kerem (Körfez Spor Kulübü)

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