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Nazilli Belediyespor Kadın Futbol Takımı Play-Off'ta

TFF Kadınlar 3.

Ligi 8. Grup'ta rakibinin sahaya çıkmamasından dolayı sahadan hükmen galip ayrılan Eşin Group Nazilli Belediyespor Kadın Futbol Takımı Play-Off maçlarına katılmaya hak kazandı.



ligi 8. Grup'ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor Kadın Futbol Takımı ligin 9. hafta karşılaşmasında rakibi Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor Kulübünü sahaya çıkmaması nedeniyle sahadan 3-0 hükmen galip sayıldı. Eşin Group Nazilli Belediyespor Kadın Futbol Takımı aldığı bu sonuçla normal sezonu 2. sırada tamamlamayı garantileyip 2. Lige yükselmek için Play-Off maçlarına katılmaya hak kazandı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve yöneticilerin yer aldığı stadyumda kadın futbol takımı Play-Off'a kalmanın mutluluğunu yaşadı. Başkan Özcan kadın futbol takımı oyuncularını tek tek tebrik ederek play-off maçlarında başarılar diledi.

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