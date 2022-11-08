Nazilli Belediyespor kupada, Adana Demirspor'a 4-3 mağlup oldu

Tur karşılaşmasında Adana Demirspor'a konuk olan Nazilli Belediyespor, 96.dakikada yediği penaltı golü ile karşılaşmadan 4-3 mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada savunmanın arkasına sarkan Berkay, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.

13.dakikada Alim Harlak ceza sahasına yerden ortasını açtı. Topla buluşan Berkay, şutunu çekerken meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

15. dakikada Rakitskiy savunma arkasına sarkan Assombalonga'ya pasını attı. Topla buluşan Assombalonga, ceza sahasına girdiği an vuruşunu yaptı. Top ağlarla buluştu. 1-1

17. dakikada Berkay ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleye şutunu çekti. Kaleci Karacic son anda topu kornere çeldi.

28. dakikada ceza sahasına giren Bjarnason, Nurettin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

29. dakikada penaltı vuruşunu kullanmak için topun başına geçen Assombalonga meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 2-1

34. dakikada ceza sahasına atılan topu göğsüyle yumuşatan Kaan Kılıçaslan, topu önüne indirerek vuruşunu yaparken meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

51. dakikada Abdurrahim Dursun'un sol kanattan ortasında topla buluşan Assombalonga, ceza sahası dışında şutunu çekerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-2

63. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta, ceza sahası içinde bulunan Nurettin'in kafa vuruşunda top kaleci Karacic'den döndü. Dönen topu Furkan kafa vuruşuyla tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-3

83. dakiakda Bilal'in sağ kanattan ortasında, ceza sahası içinde bulunan Alim Harlak'ın vuruşunda top direğe çarparak auta çıktı.

88. dakikada ceza yayı dışından çerçeveyi gören Nongoh şutunu çekti. Kaleci Canberk şık bir kurtarışla topu kornere çeldi.

90+5. dakikada ceza sahası içerisine giren Assombalonga, Furkan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+6. dakikada Assombalonga penaltı vuruşunu gole çevirdi. 4-3

Stat: Yeni Adana Stadyumu

Hakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Murat Şener

Adana Demirspor: Karacic, Abdurrahim Dursun, Bjarnason, Jovan Manev, İsmail Çokçalış, Gökhan Töre (Nongoh dk. 46), Rakitskyi (Semih Güler dk.46), Erhun Öztümer (Salih Kavrazlı dk.71), Berk Yıldız (Onyekuru dk. 46), Gökhan İnler (Mustafa Kapı dk. 90+1 ?), Assombalonga

Yedekler: Vedat Karakuş, Akintola, Svensson, Giorgi Khabuliani, Kevin, Manuel Rodrigues

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Nazilli Belediyespor: Canberk Aydemir, Furkan Apaydın, Çağrı Bülbül, Mert Özyıldırım, Nurettin Çağlar (Mert Estik dk. 82 ?), Alim Harlak, Emre Toptan, Bilal Ceylan, Doğukan Nelik, Berkay Aydoğmuş (Mehmet Ersavaş dk.90 ?), Hüseyin Çolak (Kaan Kılıçaslan dk. 27)

Yedekler: Zekeriya Topayan, Tuncay Turgay Çağman, Mehmet Ersavaş, Ahmet Karadayı, Nuh Aşkın, Mert Er Estik, Şükrü Kaan Kılıçaslan, Abdullah Kayalık, Hakkı Can Aksu

Teknik Direktör: Cihan Erdil

Goller: Assombalonga (dk.15, 29 pen., 51 ve dk. 90+6 pen.) (Adana Demirspor), Berkay Aydoğmuş (dk.13), Kaan Kılıçaslan (dk.34), Furkan Apaydın (dk.63) (Nazilli Belediyespor)

Sarı kartlar: Abdurrahim Dursun, Bjarnason (Adana Demirspor), Çağrı Bülbül (Nazilli Belediyespor)