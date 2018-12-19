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Nazilli Belediyespor kupaya veda etti

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında Nazilli Bellediyespor Göztepe ile deplasmanda karşılaştı. İlk maçta 3-0 yenildiği süper lig temsilcisine, İzmir'de de 2-1'lik sonuçla mağlup oldu ve kupa serüvenini tamamladı.



Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karşıyaka'yı 2-0, Tokatspor'u 5-0, Osmanlıspor'u 3-2 mağlup ederek 5. tura yükselmişti. 5. turda Göztepe'ye ilk maçına 3-0, rövanşta da 2-1 mağlup oldu ve kupaya veda etti. Müsabakada Göztepe'nin gollerini 31 ve 52'nci dakikalarda Ngando, Nazilli Belediyspor'un golünü ise 11'inci dakikada Onur Karakabak kaydetti.


Stat: Bornova Stadı


Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Serdar Diyadin, Selahattin Altay, Yasin Kol


Göztepe: Mehmet Göktuğ, Gouffran (Halil Akbunar ), Ngando, Poko(Alpaslan Öztürk), Grillo, Serkan Bakan, Yalçın Kayan, Cikalleshi, Araujo, Tayfur Bingöl, Samed Ali


Nazilli Belediyespor: Hasan Çayrak, Polat Güren, Mert Er Estik, Said Can Açıkalın (Serkan Güler), Sergen Piçinciol,Taylan Özgün(Sevcan Bıyıklı), Temel Taşkın, Burak Özbakır, Onur Karakabak, Aykut Sarıdoğan, Mert Çapar(Onur Topal)


Sarı kartlar: Dk 41 Polat Güren (Nazilli Belediyepsor) Dk 63 Samed Ali


Goller: Dk 31, Dk 52 Ngando (Göztepe), Dk 11 Onur Karakabak (Nazilli Belediyespor)

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