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Nazilli Belediyespor parkede galip geldi

Türkiye Basketbol 2.

Ligi'nde mücadele eden Nazilli Belediyespor, ligin 16. haftasında kıran kırana geçen mücadelede TED Ankara Kolejlileri 63-60 yenerek parkeden mutlu ayrılan taraf oldu.


Karşılaşmaya iyi başlayan Nazilli Belediyespor ilk yarıyı 33-31 önde kapattı. Karşılaşmanın 3. ve 4. periyotları büyük çekişmeye sahne olurken son topa kadar nasıl mücadele edilmesinin bir örneğini parkede gösteren Naz Naz taraftarının da desteğiyle 63-60 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer oyuncusu 18 sayı ile Samed Demirok olurken, A. Erhan Kocamış 16 sayı, Emin Akyiğit 11 sayı, İbrahim Gürsan 10 sayı ile göze çarpan oyuncular oldu.

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