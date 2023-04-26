Nazilli Belediyespor Play Off'a galibiyet ile başladı

tur ilk maçında Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda karşılaştığı Etimesgut Belediyespor Basketbol Takımı'nı 71-67 mağlup etti.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Güven Eker ve Nazillili sporseverler maç sonuna kadar destek verdiği karşılaşmada, ilk yarı 34-30 Naz Naz'ın galibiyeti ile tamamlandı. Karşılaşmanın 2. yarısında taraftarının da desteği ile hızlı başlayan potanın efeleri maç sonunda 71-67'lik skorla galip ayrıldı ve play-off serisine galibiyet ile başladı. Karşılaşma sonunda Kaymakam Arısoy il Belediye Başkanı Özcan, takım ve taraftarlar galibiyeti doyasıya kutladı.

Serinin 2. maçı 29 Nisan Cuma günü saat 18.30'da Ankara Devlet Bahçeli Eğitim Spor ve Yaşam Merkezi Kapalı Spor Salonu'nda oynanacak.