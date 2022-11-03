İhlas Haber Ajansı

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Nazilli Belediyespor taktik çalıştı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup temsilcisi Eşin Group Nazilli Belediyespor, Menemen FK maçı hazırlıklarına devam ederken, futbolcular taktik çalıltı.



Dinamik ısınma hareketleri ile günün antrenmanına başlayan Siyah Beyaz'lı futbolcular 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam etti. Antrenmanın 2. bölümünde tam saha taktiksel çalışma yapan futbolcular yan orta şut ve gol vuruşu çalışması ile günün antrenmanını tamamladı. Öte yandan Nazilli tribünlerinin sevilen isimlerinden Oğuz Günay, bugün gerçekleştirilen antrenmana gelerek futbolcularla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

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