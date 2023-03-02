Nazilli Belediyespor taktik çalıştı

Lig Beyaz Grup'ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını sürdürürken bugünkü antrenmanında taktik çalıştı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve ülkeyi yasa boğan deprem felaketi sonrasında lige verilen aranın ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan son açıklama sonrasında Ligi 25. haftasında 5 Mart 2023 Pazar Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar Pazar günü oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Isınma hareketleri sonrasında futbolcular, Teknik Direktör Mesut Toros ve kurmayları gözetiminde belirlenmiş alanda pasa dayalı oyun çalışması sonrasında tam sahada gerçekleştirilen taktiksel çift kale oyun ile günün antrenmanını tamamladılar.