İhlas Haber Ajansı

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Nazilli Belediyespor taktik çalıştı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor hafta sonu evinde oynayacağı müsabakanın hazırlıkları çerçevesinde taktik çalıştı.



Eşin Group Nazilli Belediyespor, 30 Nisan Pazar günü Nazilli Şehir Stadı'nda Şanlıurfaspor ile karşılaşacak. Müsabakanın hazırlıklarına ara vermeden devam eden siyah-beyazlılar ısınma hareketleri ile günün antrenmanına başladı. Teknik Direktör Mesut Toros kontörlünde 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam eden futbolcular, 3 farklı takımdan belirlenmiş alanda gerçekleştirilen pas oyunu çalışması sonrasında tam sahada gerçekleştirilen taktiksel çift kale oyun ile günün antrenmanını tamamladı.

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