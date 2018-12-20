Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz ilk yarıyı değerlendirdi

Lig 1. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'un Teknik Direktörü Ahmet Yavuz, ligin ilk yarısının tamamlanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Yavuz, oyuncularından memnun olduğunu kaydederek sezon sonunda yeniden bir üst lige çıkacaklarına inandığını söyledi.

Nazilli Belediyespor ligin ilk ilk yarısını 29 puanla tamamladı. İlk yarıyı değerlendiren Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Ahmet Yavuz, bütün oyuncuları ile gurur duyduğunu ifade etti. Sezona yeni bir takım kurarak başladıklarını belirten teknik patron Yavuz, "Sezona yeni bir takım kurarak başladık. Geçen seneden kalan oyuncularımızla beraber yeni bir ekip kurduk. Hamdolsun kurduğumuz ekip hakikaten duruşu ile sahadaki çalışma azmiyle, mücadelesi ile bütün övgüleri hak edecek, bizi sevindirecek bir duruş sergilediler. Oyuncularımız ile birlikte sezonun ilk yarısını 30-35 puan arası kapatırız diye hesap etmiştik. Ama gün geldi 6 eksikle çıktık, gün geldi büyük sıkıntılar ile çıktık ama oyuncu grubumuzda kim görev alırsa alsın en ufak problem yapmadan, en iyi şekilde kulübümüzü şehrimiz temsil ettiler. Bütün oyuncu arkadaşlarımdan razıyım Allah' da onlardan razı olsun" dedi.

Futbolcuların inanılmaz bir mücadele gösterdiklerini kaydeden Yavuz, "Sporcularımız inanılmaz mücadele gösterdiler. Ancak hedeflediğimiz puanı eksik tamamladık ama ilk yarıyı ilk 4 takım arasında tamamladık. Şuanda lider durumda olan takımlarla aramızda 4 puan var. Biz inanıyoruz ki bu takım 2. Devre inşallah hakkettiği, olması gereken lige dönecektir. Ben buradan Nazilli Belediye Başkanımız Sayın Haluk Alıcık Beyefendiye, Kulüp başkanımız Sayın Özgen Türker Beyefendiye ve yönetim kurulu üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz 6- 7 aylık süreçte Onlarda çok büyük sıkıntıları atlattılar büyük mücadeleler verdiler. İnanıyorum ki, güveniyorum ki oyuncularımızın gösterdiği fedakârlığın karşılığında onlarda maddi ve manevi olarak gerekeni bundan önce yaptılar, bundan sonra çok daha fazlasını yapacaklar. Çünkü bu oyuncular bunu sonuna kadar hak ediyor. Şunu da ifade etmek istiyorum, biz burada olursak transfer yapmayacağız, çünkü bu oyuncular adam gibi bir duruş sergilediler. Takımımızın transfere ihtiyacı yok. Takımımızın sadece desteğe, birliğe, beraberliğe ihtiyacı var. Bu destek, beraberlik verildiği takdirde bu takım söylemiş olduğum gibi olması gereken lige bu sezon sonu çıkacaktır. Ben tekrar oyuncularımla gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepsine ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum alınlarından öpüyorum. İnşallah bundan sonraki süreç Nazilli Belediyespor için hayırlara vesile olacaktır" diye konuştu.