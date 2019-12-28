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Nazilli Belediyespor U-14 Takımı 2019'u kupa ile kapattı

Nazilli Belediyespor U-14 takımı Aydın 4.

Grup son hafta müsabakasında Hüseyin ve Mahir'in attığı 4 golle Aydın-Ayyıldızspor'u 4-1 mağlup ederek şampiyonluğu ilan etti.


Grubunda liderlik yarışı için yeşil timsahlar ile kıyasıya bir zirve yarışı veren Nazilli Belediyespor U-14 Takımı şampiyonluk ipini göğüsledi. Aydın U-14 ligi 4.Grubu'nda 14. hafta sonunda 53 gol atma başarası gösteren genç sporcular, ağlarındaki 9 gole engel olamadı. Toplamda aldığı 12 galibiyete karşı hiç mağlup olmadan grubunu lider tamamlayıp şampiyon olan Nazilli Belediyespor U-14 Takımı gruplarında şampiyon olan diğer takımlarla Türkiye finallerine gitmek için play-off mücadelesi verecek.


Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, “Şampiyon olan U-14 takımı sporcularımızı, antrenörlerimizi ve desteklerini esirgemeyen sporcu ailelerimizi tebrik ederiz” ifadelerine yer verildi.

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