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Nazilli Belediyespor U-19 takımı play-off bileti aldı

Eşin Group Nazilli Belediyespor, Bölgesel Gelişim U-19 Ligi’nde normal sezonun son maçını galibiyet ile tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

Eşin Group Nazilli Belediyespor, Bölgesel Gelişim U-19 Ligi'nde normal sezonun son maçını galibiyet ile tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.



Eşin Group Nazilli Belediyespor U-19 takımı Pınarbaşı Aydın Toscalı Futbol Sahası'nda misafir ettiği Uşakspor'u 3-2 mağlup etti. Ligi 2. sırada bitiren siyah-beyazlılar Türkiye şampiyonası play-off müsabakalarında oynamaya hak kazandı. Karşılaşmada gollerimizi, Baran Kaya, Fırat Yandım, Abdullah Beytaş attı. Türkiye şampiyonasında ilk maç 1 Nisan Cumartesi günü oynanacak. Türkiye finallerinin oynanacağı yer ve rakip, hafta içi çekilecek kura sonrası belli olacak.

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