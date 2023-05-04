Nazilli Belediyespor U17 Futbol Takımı akşam yemeğinde buluştu

TFF U17 Bölgesel Gelişim Ligi 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamlayarak Türkiye Şampiyonası'nda yarı finale kalma başarısı gösteren Eşin Group Nazilli Belediyespor U17 Futbol Takımı akşam yemeğinde bir araya geldi.

Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye şampiyonası ilk eleme turu maçında rakibi Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0 yenerek, 2. Turda Efeler 09 SFK ile karşılaşan ve penaltılar sonucunda rakibini 4-1'lik skorla eleyip yarı finale kalma başarısı gösteren Eşin Group Nazilli Belediyespor U-17 Futbol Takımı, Antalya' da düzenlenecek karşılaşmalar öncesinde Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'ın ev sahipliğinde bir araya geldi.

"Sizler ile ne kadar gurur duysak azdır" diyerek konuşmasına başlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Aileleriniz başta olmak üzere bu başarıda emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizler ile ne kadar gurur duysak azdır. Kocaelispor karşılaşmasından alacağınız galibiyet ile daha da mutlu olacağız. Şimdiden yarı finallerde başarılar diliyorum" dedi.

Eşin Group Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Ünal Önal, "Bu organizasyonu düzenleyen ve desteklerini bizlerden esirgemeyen Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan' a çok teşekkür ederim. Sezon boyunca göstermiş olduğunuz özverili çalışmaların sonucunda bu noktaya kadar geldiniz. İnşallah yarı finallerden alacağınız güzel sonuçlar ile tüm Nazillimizi mutlu edeceksiniz. Bizim geleceğimiz sizlersiniz" diye konuştu.

Yemeğe, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Eşin Group Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı Ünal Önal, yönetim kurulu üyeler, gelişim ligi sorumlu antrenörleri ve U-17 Futbol Takımı oyuncuları katıldı.