Nazilli Belediyespor ve Efeler 09 SFK depremzedeler için karşılaşacak

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 30 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi de yaralandı.

Yaşanan deprem felaketi sonrası vatandaşlar depremzedelerin yaralarını sarmak için tek yürek oldu. Toplanan yardımlar tırlarla afet bölgesine gönderilirken, Aydın'daki spor camiası da depremzedeler için harekete geçti. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor ve TFF 3. Lig 3.Grup'ta mücadele eden Efeler 09 SFK hafta sonu oynanacak yardım maçında karşı karşıya gelecek.

Müsabaka Efeler'de oynanacak

Eşin Group Nazilli Belediyespor ve Efeler 09 SFK'nın yardım maçı 26 Şubat Pazar günü saat 14.00'da Aydın Adnan Menderes Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmadan elde edilen tüm gelirler AFAD'a bağışlanacak.

Konu ile ilgili kulüplerden yapılan ortak açıklamada, "Ülkece yaşadığımız deprem felaketi sonrasındaki bu zor süreci hep birlikte tek yürek olarak atlatacağız. Bu önemli dostluk karşılaşmasına tüm sporseverleri bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.