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Nazilli Belediyespor voleybolda, Denizli temsilcisini 3-0 mağlup etti

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2.

Ligi 2. Grupta mücadele eden Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı Denizli temsilcisi Yeşil Çivril Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.



Nazilli Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ligin 3. haftasında Denizli temsilcisi Yeşil Çivril Belediyespor Nazilli Kapalı Spor Salonu'nda misafir etti. Karşılaşmanın 3 periyodunda da güzel oyun sergileyen Nazilli Belediyesporlu voleybolcular 1. seti 25-14, 2. seti 25-19 ve 3. seti de 25-22 üstünlük ile tamamladı. 3-0 Nazilli Belediyespor'un üstünlüğü ile biten müsabaka sonucu sporcular büyük sevinç yaşadı. Nazillili voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada Nazilli Belediye ve Kulüp Onursal Başkanı Kürşat Engin Özcan karşılaşma sonunda voleybolcuları tebrik etti.

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