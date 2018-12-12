İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Nazilli Belediyespor'a 10 bin TL ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3.

Lig 1. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'a 10 bin TL para cezası verildi.


TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Nazilli Belediyespor'a Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında kendi evinde oynadığı Göztepe maçında belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatı nedeniyle ceza verildi. Kuruldan yapılan açıklamada, maçta rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine, uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla fiyat uygulanarak satmasından dolayı takdiren 10 bin TL para cezası ile cezalandırıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.