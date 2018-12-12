Nazilli Belediyespor'a 10 bin TL ceza

Lig 1. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor'a 10 bin TL para cezası verildi.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından Nazilli Belediyespor'a Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında kendi evinde oynadığı Göztepe maçında belirlenen deplasman tribünü bilet fiyatı nedeniyle ceza verildi. Kuruldan yapılan açıklamada, maçta rakip kulüp seyircisine kendi seyircisine, uyguladığı en düşük bilet fiyatının yüzde 30'undan fazla fiyat uygulanarak satmasından dolayı takdiren 10 bin TL para cezası ile cezalandırıldığı bildirildi.