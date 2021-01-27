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Nazilli Belediyespor'a ikinci yarı öncesi baklava dopingi

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Lig 2. Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da kulüp yönetimi yarın oynanacak Fethiyespor maçı öncesi teknik heyet ve ve futbolculara baklava ikramında bulunarak başarılar diledi.


Yarın kendi sahasında zorlu rakiplerinden Fethiyespor'u ağırlayacak olan Nazilli Belediyespor hazırlıklarını tamamladı. Karşılaşma öncesi Yıldırım Demirören Tesisleri'nde son hazırlıklarını yapan siyah beyazlıları Kulüp Başkanı ve kulüp yöneticileri ziyaret etti. Antrenmanı izleyen yöneticiler futbolculara baklava ikramında bulundu. Futbolcularla sohbet ederek teknik heyetten çalışmalar hakkında bilgi alan yöneticiler, zorlu maçta futbolculara başarılar diledi.

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