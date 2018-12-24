Nazilli Belediyespor'da 2. devre hazırlıkları devam ediyor

Lig 1. Grup 1. devre maçlarını tamamlayan Nazilli Belediyespor 2. yarı hazırlıklarına devam ediyor.

20 Ocakta başlayacak olan 2. devre maçları öncesi Yıldırım Demirören Spor Tesisleri'nde hazırlıklarına devam eden Nazilli Belediyespor 18. haftayı bay olarak geçirecek ve 27 Ocak'ta sahasında Artvin Hopaspor ile karşılaşacak. 2. yarı öncesi gerçekleştirilen antrenman ile hazırlıklara devam eden Naz Naz, taktiksel çift kale maç yaptı .Karşılaşma 3-3'lük skorla sona erince seri penaltı atışlarına geçildi. Penaltı atışlarını 6-5'lik skorla beyaz takım kazandı.