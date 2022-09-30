Nazilli Belediyespor'da Ankaraspor maçı hazırlıkları sürüyor

Eşin Group Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig beyaz grupta ligin 7. hafta karşılaşmasında 1 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da Nazilli Şehir Stadı'nda misafir edeceği Ankaraspor maçı için çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde Şile Yıldız spor maçında belirli süre yer alan oyuncuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular ise kendileri için hazırlanan programa uygun çalıştı. Isınma hareketleri sonrasında dar alanda gerçekleştirilen oyun çalışması sonrasında futbolcular taktiksel oyun çalışması sonrasında yan orta, şut ve gol vuruşu ile günün antrenmanını tamamladı. Sakatlığı bulunan oyuncu Hüseyin Çolak takımdan ayrı kendisi için hazırlanan program dahilinde düz koşulara başladı.