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Nazilli Belediyespor'da denenme kamp dönemi sona erdi

TFF 3.

Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da yeni sezon öncesi denenme kamp dönemi sona erdi.


Geçtiğimiz sezondan takibe alınan ve yeterli performansı gösteren oyuncuyu A takıma dahil etmek üzere Bölgesel Amatör Lig ve profesyonel futbol takımlarının altyapısında görev alan gençler Nazilli'de misafir edilerek denenmeye alınmıştı. Yaklaşık 45 sporcunun yer aldığı denenme kamp programı döneminde Teknik Direktör Yavuz İncedal ve kurmayları gözetiminde 4 gün süresince 4'erli takımlar halinde gerçekleştirilen çift kale maçlar ile izlenmeye alındı. Belirlenen kamp programında yeterli performansı gösteren oyuncular ile ilgili yapılacak değerlendirmelerden sonra kendilerine bilgi verilecek ve Nazilli Belediyespor'un başlayacak olan 2020 - 2021 sezonu hazırlık kampına davet edilecek.

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