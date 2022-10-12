Nazilli Belediyespor'da deplasman hazırlığı başladı

Lig'in 10. haftasında 15 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı İnegöl spor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde Bayburtspor karşılaşması sonrasında verilen 1 günlük izinin ardından ısınma hareketleri ile günün antrenmanına başlayan futbolcular core training ve koordinasyon çalışması ile antrenmana devam etti. Daha sonra hedefli pas çalışması ile antrenmana devam eden futbolcular antrenmanın son bölümünde oynanan taktiksel oyun çalışması ile günün antrenmanını tamamladı. Takımda tedavi süreci tamamlanan Cemal Şener'de takım ile birlikte antrenmana katıldı.