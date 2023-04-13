İhlas Haber Ajansı

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Nazilli Belediyespor'da deplasman hazırlıkları sürüyor

TFF 2.

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor hafta sonu deplasmanda oynayacağı Menemen FK maçı hazırlıklarını sürdürüyor.



Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, ligin 32. haftasında 15 Nisan Cumartesi günü saat 15.00' te deplasmanda Menemen FK ile karşılaşacak. Geçtiğimiz günlerde deplasman hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılar Menemen FK maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Eşin Group Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde ısınma hareketleri sonrasında belirlenmiş alanda pas çalışması yapan futbolcular daha sonra gerçekleştirilen taktiksel çift kale oyun çalışması ile günün antrenmanını tamamladı.

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