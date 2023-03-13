Nazilli Belediyespor'da hazırlıklar tamamlandı

hafta erteleme maçında deplasmanda karşılaşacağı Amedspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Siyah inciler gerçekleştirilen taktiksel oyun çalışması ile hazırlıklarını tamamladı. Kafile, gece saatlerinde Diyarbakır yolculuğuna başlayacak ve önce İzmir daha sonra hava yolu ile Diyarbakır' e gidecek ve maç saatini beklemeye başlayacak. Eşin Group Nazilli Belediyespor'da kırmızı kart cezalısı Mert Er Estik ve sarı kart cezalısı Nuh Aşkın kafilede yer alamayacak.