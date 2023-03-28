İhlas Haber Ajansı

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Nazilli Belediyespor'da İnegölspor maçı hazırlıkları başladı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, 29 Mart Çarşamba günü Nazilli şehir stadında oynayacağı İnegölspor maçı hazırlıklarına başladı.



Ligin 28. Hafta karşılaşmasında Bayburtspor karşılaşmasında 3 puanı 3 golle alan Nazilli Belediyespor, gerçekleştirilen antrenman ile 29. hafta maçı hazırlıklarına başladı. Eşin Group Nazilli Belediyespor Teknik Direktörü Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde hazırlıklarına başlayan futbolcular streching ile günün antrenmanını tamamladı.

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