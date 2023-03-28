İhlas Haber Ajansı

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Nazilli Belediyespor'da İnegölspor maçı hazırlıkları tamamlandı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, 29 Mart Çarşamba günü Nazilli şehir stadında oynayacağı İnegölspor maçı hazırlıklarını tamamladı.



Eşin Group Nazilli Belediyespor, 29 Mart Çarşamba günü saat 14.00'te Nazilli şehir stadında oynayacağı İnegölspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde gerçekleştirilen son ter antrenmanı ile çalışmalarını tamamlayan siyah beyazlı ekip, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.



Naz Naz'da 3 eksik


Eşin Group Nazilli Belediyespor'da İnegölsor karşılaşması öncesinde 3 eksik var. Geçtiğimiz hafta Bayburt spor karşılaşmasında gördükleri sarı kartlar sonrasında 4. sarı kart sınırını dolduran Mehmet Ersavaş ve Bilal Ceylan ile diz ameliyatı sonrasında tedavisine devam edilen Cemal Şener kadrodaki yerlerini alamayacak.

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