İhlas Haber Ajansı

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Nazilli Belediyespor'da kamp başladı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor, Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.



Eşin Group Nazilli Belediyespor, Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve ülkeyi yasa boğan deprem felaketi sonrasında lige verilen aranın ardından Ligi 25. haftasında 5 Mart Pazar günü saat 14.00'da Esenler Erokspor ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar, Nazilli Şehir Stadyumu'nda oynayacağı Esenler Erokspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Hafta boyunca Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde çalışan futbolcular, gerçekleştirilen son ter antrenmanı ile hazırlıklarını noktaladı ve kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

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