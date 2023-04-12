İhlas Haber Ajansı

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Nazilli Belediyespor'da Menemen hazırlıkları başladı

TFF 2.

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Menemen FK maçı hazırlıklarına başladı.



Eşin Group Nazilli Belediyespor, ligin 32. haftasında 15 Nisan Cumartesi günü saat 15.00' te deplasmanda Menemen FK ile karşılaşacak. Deplasman hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlılar, ısınma hareketleri ile haftanın ilk antrenmanına başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunu sonrasında belirlenmiş alanda gerçekleştirilen turnuva şeklindeki taktiksel oyun çalışması ile günün antrenmanı tamamladı. Günün kazananı ise siyah takım oldu.

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