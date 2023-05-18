Nazilli Belediyespor'da son maç hazırlığı sürüyor

Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Eşin Group Nazilli Belediyespor ligde oynayacağı son maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Eşin Group Nazilli Belediyespor, 2022-2023 sezonun son maçında 20 Mayıs Cumartesi günü saat 15.00'de Nazilli Şehir Stadı'nda oynayacağı Bursaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Mesut Toros ve yardımcıları gözetiminde antrenmanlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksinde ısınma hareketleri ile güne başladı. Futbolcular, 5'e 2 top kapma oyunu ve sonrasında tam sahada iki ayrı bölümden oluşan taktiksel oyun çalışması ile yaklaşık 90 dakika süren antrenmanı tamamladı.