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Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör İncedal ile yola devam

TFF 3.

Lig'de mücadele eden Nazilli Belediyespor 'da yönetim, Teknik Direktör Yavuz İncedal ile yola devam kararı aldı.


Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor. Kaptan Zafer Özdemir'in ardından Teknik Direktör Yavuz İncedal ile de anlaşmaya varıldı. Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "2020-2021 Sezonu için Teknik Direktörümüz Yavuz İncedal ile tekrar anlaşmaya varılmıştır. Camiamıza ve Teknik Direktörümüz Yavuz İncedal'a hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

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