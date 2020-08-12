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Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör İncedal ile yollar ayrıldı

TFF 3.

Lig ekiplerinden Nazilli Belediyespor'da Teknik Direktör Yavuz İncedal ile yollar ayrıldı.



Nazilli Belediyespor Kulübü'nden yapılan açıklamada Teknik Direktör Yavuz İnceldal'ın ailevi sebeplerinden dolayı teknik direktör ve ekibi ile yol ayrılığına gidildiği belirtildi. Nazilli Belediyespor yönetim kurulu imzasını taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “Teknik Direktörümüz Yavuz İncedal ile yönetim kurulumuzun yapmış olduğu görüşmede, Hocamız Ailevi sebeplerden dolayı kulübümüzden affını istemiştir. Karşılıklı yapılan görüşmeler sonucunda Teknik Direktörümüz Yavuz İncedal ve ekibi ile konuşup anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı kendisine ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz.”

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