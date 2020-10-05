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Nazilli Belediyespor'dan iki transfer

Nazilli Belediyespor’da alt yapıdan yetişen Burak Eren ve Balçova Belediyespor’dan Kaan Akdam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Nazilli Belediyespor'da alt yapıdan yetişen Burak Eren ve Balçova Belediyespor'dan Kaan Akdam ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


3. Lig 2. Grup takımlarından Nazilli Belediyespor kadrosuna iki genç oyuncuyu kadrosuna kattı. Nazilli Belediyespor alt yapısında yetişen 10 yıldır kulübün çeşitli alt yaş gruplarında forma giyerek 2018 yılında profesyonel imza atan, orta saha mevkiinde görev alan 19 yaşındaki genç oyuncu Burak Evren ile tekrar 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.


Öte yandan futbola 2012 yılında Göztepe altyapısında başlayan ve 2017-2018 sezonunda İzmir Balçova belediyespor'a transfer olarak 2,5 sezon amatör olarak futbol hayatına devam eden orta sahanın solunda görev alan 20 yaşındaki Kaan Akman ile de 1+1 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı.


Nazilli Belediyespor'dan yapılan açıklamada, "Her iki oyuncumuza ve camiamıza hayırlı olmasını dileriz" ifadelerine yer verildi.

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