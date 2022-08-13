Nazilli Belediyespor'dan kombine kart çağrısı

Eşin Group Nazilli Belediyespor'un 2022-2023 sezonu için kombine kart ve stadyum reklam kiralamaları satışa çıktı. Kulüp Başkanı Ünal Önal ve yönetim kurulu üyelerinin düzenlediği basın açıklamasında VİP kombine, açık ve kapalı tribünlerinin belirlenen fiyatları duyuruldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Eşin Group Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Önal ve yönetim kurulu üyeleri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksinde gerçekleşen toplantıda, kulübün 2022-2023 sezonu için kombine kart fiyatları satışının başladığını duyurdu. Başkan Önal'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda yönetim kurulu üyeleri Erkan Abbasoğlu, Ümit Özmen, Ali Gölgesiz ve Gökhan Çamurcu ile basın mensupları hazır bulundu.

Toplantıda takımın maçlara hazır olduğunu ve antrenmanlarının hız kesmeden devam ettiğini dile getiren Eşin Group Nazilli Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanımız Ünal Önal, “Takımımızı oluşturduk ve şu an takımımız artık maçlara hazır hale geliyor. 28 Ağustos'ta kendi sahamızda oynayacağımız Afyon maçı öncesi bizlerde kulübümüzün gelirlerinden biri olan kombine kart satışı konusunda taraftarlarımızın desteğini istiyoruz. Eşin Group Nazilli Belediyespor taraftarına ve Nazilli'ye gönül vermiş insanlara duyurulmasını istedik. Şu anda yaklaşık bin 600 tane kombine kartımızın basımını gerçekleştirdik. Bunların arasında VİP, kapalı ve açık tribün kombinin biletleri var. Şuan lige baktığımıza en ekonomik fiyatta kombine bilet satışa sunan kulübüz. 32 kişilik yönetim kurulumla beraber aldığım kararla sezon boyu kapalı tribün fiyatları 300, açık tribün 100 ve VİP biletlerimiz 2 bin lira olarak fiyatını belirledik. Bu fiyatlarla kulübümüze desteklerinizi bekliyoruz. Bu kombine kartlarımızla beraber reklam alanlarımız ve halen devam eden forma sponsorluğumuzla ilgili gelişmeler devam etmekte. Henüz formamızın ön tarafına bir reklam alamadık. Arka tarafına bir yapı firması ile ön anlaşma sağladık. Formamızın ön tarafındaki reklama Nazilli'ye mal olmuş bir marka istiyoruz. Farklı birkaç işletme ile görüşmelerimiz devam ediyor” dedi.

Transferlerin tamamlandığını, artık taraftar ve Nazilli'ye gönül vermiş herkesten 12. adam olmaları için destek beklediklerini vurgulayan Kulüp Basın Sözcüsü Ümit Özmen ise, “Eşin Group Nazilli Belediyesporumuz 2022-2023 sezonu için transferlerini tamamlayarak lige tam olarak hazırdır. Sürecimiz hazırlık maçlarımızla devam ediyor. Bize düşen görev, kulübümüzün hem kurumsal kimliğinin ileri derecelere taşınması hem de gelir kaleminin en iyi yere gelmesidir. Taraftarımızın da yanımızda olduğu hissetmek hem de stadımızın doluluğunu arttırmak amacıyla kombine uygulamasını biraz daha maddi açıdan uygun tutmak istedik. Taraftar ve taraftar gruplarımıza çağrımız bugün itibariyle başlayan kombine kartlarımıza ilgi göstermeleridir. Kombine kartlarımıza tesisimizin yanı sıra yönetim kurulu üyemiz Gökhan Çamurcu'ya ait ajanstan temin edebilirsiniz. Kombine kart ve Stat reklamları için ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız ise 0532 651 46 40'tır. Stadımızın dolu olması hepimiz için çok önemli. Bunun yanı sıra stat içerisindeki reklam alanlarımızın satış çalışması devam ediyor. Stadımızda reklam alanlarımız A kategorisinden J kategorisine kadar 5 ila 75 bin TL arasında değişen fiyatlarla sunuluyor. Yönetim kurulu olarak firma yetkililerini ziyaret ederek kulübümüze hem destek hem de bu konuda çalışmalarını isteyeceğiz. Başkanımızın da sık sık dile getirdiği üzere biz bir emanetçiyiz ve bu emaneti en iyi şekilde yönetebilmek için uğraşıyoruz. Taraftarımızın kombine biletleri için talepleri bekliyoruz” diye konuştu.

Reklam'dan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Gökhan Çamurcu ise reklam alanlarının yüzde 20'sinin dolduğunu ve bilet satışlarıyla açıklamada bulundu. Çamurcu, “Bugünden itibaren kombine kartlarımızın satışı başladı. Başkanımızın da söylediği gibi irtibat telefonlarından ve ve ajansımızdan kartları temin edebilirsiniz. Reklamlarda ise yüzde 20'lik bir doluluk oranındayız. Sezon yaklaşıncaya kadar inşallah daha iyi yerlere getireceğiz. Bu konuyla ilgilide yerleri ayırıyoruz. Biz bu sene herkes faydalanabilsin diye kombine fiyatlarımızı ve stat reklamlarımızı uygun tuttuk. Şu an talepler var. Sadece kombine satışlarıyla tribünlerimizin yüzde 50'sini doldurmak istiyoruz” şeklinde konuştu.