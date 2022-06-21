Nazilli Belediyesporlu bisikletçiler Türkiye şampiyonasından derece ile döndü

Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan ve Denizli'de yapılan Türkiye Şampiyonası Yol Yarışları'nda Nazilli Belediyesporlu 8 sporcu şampiyonada ter döktü. Master kategorisinde yapılan yarışmaların ilk gününde zamana karşı yarışı, 2. gününde ise 76 km'lik yol yarışı gerçekleştirilirken Master 35 ve Master 55 Takımları şampiyonaya damga vurdu. Her iki takım Türkiye Şampiyonu olarak ilçe halkının göğsünü kabarttı. Master 55 takımında; Adem Koçay ,Uğur Köse, Tuğrul Arslanhan ve Master 35 takımında; Harun Ömür, İslam Çavaş, Abdullah Türkmen, Melih Beryhan Nazilli Belediyespor bayrağını dalgalandırırken, Master 55 takından Adem Koçay tekli yarışlarda ferdi 3'üncü oldu.